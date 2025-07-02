إيران تعيد إغلاق مجالها الجوي

ونقلت شبكة "إس.إن.إن" الإيرانية عن متحدث باسم والتنمية الحضرية، أن "المجال الجوي في غرب ووسطها مغلق أمام الرحلات الدولية العابرة لأسباب أمنية، في حين أن المجال الجوي في الشرق مفتوح أمام الرحلات".وقالت الشبكة إنه "تم تمديد إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية في المناطق الشمالية والجنوبية والغربية من البلاد حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي غدًا الخميس".ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع عقب حرب استمرت 12 يوما.