ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام

وقال على منصته تروث سوشيال: "توصلت للتو إلى اتفاق تجاري مع ".وكان ترامب، قد أعلن في شهر نيسان، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة تتراوح من 10% إلى 49%، وتم فرض رسوم جمركية، على فيتنام بنسبة 46%.