بعد توتر العلاقات.. روسيا توجه دعوة لرعاياها بأذربيجان

وقال المركز في بيان على "تلغرام": "ندعو مواطنينا في الجمهورية إلى توخي الحذر الشديد والحيطة".وأشار أيضا إلى أنه في الظروف الحالية، يجب على الروس أن يأخذوا في الاعتبار الوضع في أذربيجان عند التخطيط للسفر إلى هناك.وأفادت لدى في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن المواطنين الروس في أذربيجان، بمن فيهم السياح، أبلغوا عن تعرضهم لعنف جسدي من قبل مدنيين عرفوا عن أنفسهم بأنهم رجال شرطة.واحتجزت محكمة في باكو رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك أذربيجان" كارتافيخ وكبير بيلاوسوف لمدة 4 أشهر، ووجهت لهم تهم "الاحتيال" و"ممارسة الأعمال غير المشروعة" و"إضفاء على الممتلكات المكتسبة بطرق إجرامية".ويأتي ذلك بعد أن قدمت قوات الأمن الأذربيجانية قبل ذلك مختلفة تماما، حيث وصفت المعتقلين بـ"عملاء ".وتوترت العلاقات بين وأذربيجان في الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن قيام أجهزة الأمن في مدينة يكاترينبورغ بضبط عصابة إجرامية إثنية من ذوي الأصول الأذرية، يتهم عناصرها بجرائم قتل ومحاولات اغتيال على الأراضي الروسية في السنوات الماضية.