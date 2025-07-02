الحرس الثوري الإيراني يتوعد "إسرائيل" برد قوي

وقال وحيدي: "ستواصل الجبارة والأبيّة هجومها بقوة متجددة، وإذا تكرر العدوان علينا، فسيكون رد القوات المسلحة الإيرانية أشد من المرة السابقة".وأضاف: "إذا أخطأ العدو في حساباته واعتدى مجددا، فسيكون رد قواتنا المسلحة أشد قسوة من الفترات السابقة، ولقد أثبتنا قدرتنا على الدفاع عن وحدة أراضي البلاد ومصالحها الوطنية"، وأشار إلى أن "القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد".هذا وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الحرس سيرد على أي تهديدات تواجه إيران "بأساليب جديدة وشاملة"، كما أكد "الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تصعيد أو مغامرة قد تستهدف أمن البلاد أو مصالحها في الداخل والخارج".