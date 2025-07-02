واشنطن تؤكد: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي

أكدت ، الأربعاء، أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرة الى أن على إتاحة الوصول غير المقيد إلى منشآت اليورانيوم.

وقالت الخارجية الأمريكية، "قرار تعليق تعاونها مع غير مقبول، وعلى إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الذرية".

وأضافت "على إيران الالتزام باتفاقية الضمانات المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي"، مردفة "على إيران إتاحة الوصول غير المقيد إلى منشآت تخصيب اليورانيوم التي أعلنت عنها أخيرا".

ولفتت الخارجية الأمريكية الى أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا"، مضيفة "على إيران تزويد بالمعلومات والرد على التساؤلات القائمة منذ فترة طويلة".