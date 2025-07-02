واشنطن تكشف حقيقة تعليق توريدات الأسلحة لأوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء: "نحن لم نعلق تقديم الأسلحة لأوكرانيا، هذا جانب منفرد ووضع منفرد وحالة منفردة، قد تم تغييرها".وتابعت: "كما سمعتم من ، فإن هناك العديد من الخيارات الثابتة الأخرى والجهود المتعلقة بالوضع الخاص بالأسلحة لأوكرانيا".وحولت المتحدثة الأسئلة بهذا الصدد إلى وزارة الدفاع، وجددت التأكيد بأن "هذا ليس وقف المساعدات لأوكرانيا أو وقف توريد الأسلحة، وهذه حالة مفردة ووضع منفرد وسنناقش ماذا سيحدث في المستقبل".وأكدت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي يعتزم "إنهاء الحرب بين وأوكرانيا من خلال إيجاد حل تفاوضي، سيبدأ من وقف فوري لإطلاق النار".ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنتاغون عن تعليق تقديم بعض أنواع الذخائر لأوكرانيا، وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار كان نقص تلك الذخيرة في المخزونات الأمريكية.