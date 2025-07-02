ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الى الاستقالة

دعا الرئيس الأمريكي ، رئيس مجلس الى فورا.

وقال عبر منصة تروث سوشال، "رئيس مجلس ينبغي أن فورا".

وكان ترامب قال، الثلاثاء، إن أي شخص سيكون أفضل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي.



واتهم ترامب، الفيدرالي بالفشل في أداء واجبه، مشددًا على أن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل.