أب يذبح أطفاله الثلاثة ويسلّم نفسه للشرطة

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، من بينها موقع " "، فإن والدة الأطفال كانت قد غادرت المنزل قبل نحو أسبوعين نتيجة خلافات أسرية متكرّرة مع الزوج، تاركة أطفالها الثلاثة في عهدة والدهم البالغ من العمر 37 عامًا.ووفق المعلومات الأولية، توجه الجاني بعد إلى نقطة الشرطة في القرية وسلّم نفسه طوعًا، فيما أشارت التحريات الأولية التي أوردها موقع "اليوم السابع" إلى وجود خلافات حادة سابقة بين الزوجين. وأفادت مصادر أمنية بأن المتهم يُعاني من اضطرابات نفسية.وأفاد موقع " " بأن الجثث نُقلت إلى مشرحة مستشفى صدر ، وتم فتح تحقيق رسمي بالواقعة. وفرضت طوقًا أمنيًا حول منزل العائلة لحين انتهاء المعاينة، كما تم استدعاء والدة الأطفال وعدد من الشهود للاستماع إلى إفاداتهم في سياق التحقيقات المستمرة.