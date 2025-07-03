نقل طالب الى المستشفى بعد دخول سماعة الغش في اذنه

شهدت لجنة امتحانية في مركز طهطا بمحافظة سوهاج المصرية، يوم الخميس 3 يوليو/ تموز 2025، واقعة إصابة طالب بالصف الثالث الثانوي بعد دخول سماعة صغيرة داخل أذنه أثناء أدائه امتحان العامة، ما استدعى نقله إلى مستشفى طهطا العام لتلقي الإسعافات اللازمة.وتلقت عمليات النجدة بلاغاً من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول طالب في حالة إصابة بسبب دخول جسم غريب إلى أذنه.وبالانتقال إلى المستشفى، تبيّن أن الطالب يُدعى "م. ا"، يبلغ من العمر 18 عاماً، ويدرس بمدرسة رفاعة الثانوية التابعة لإدارة طهطا التعليمية.أوضحت الفحوص الطبية أن الإصابة ناجمة عن دخول سماعة صغيرة داخل أذن الطالب. وتمكنت الفرق الطبية المختصة من التعامل مع الحالة بشكل فوري، حيث جرى استخراج السماعة دون الحاجة إلى تدخل جراحي، مع استقرار الحالة الصحية للطالب تحت الملاحظة الطبية.باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بشأنها لاتخاذ الإجراءات القانونية. ولا تزال الجهات الطبية تتابع حالة الطالب داخل المستشفى.