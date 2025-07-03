"أكسيوس": ويتكوف سيلتقي عراقجي لاستئناف المفاوضات النووية

ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه المتوقع أن يلتقي ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، مع .وأشار "أكسيوس"، إلى أن المصادر "لم تحدد أي موعد بشكل نهائي"، فيما لم تؤكد أي من الدولتين الاجتماع علناً.وفي حال حدوث ذلك سيمثل ذلك أول محادثات مباشرة منذ أن أمر ترمب بشن ضربة عسكرية "غير مسبوقة" على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.وأكد المصدران، وفق "أكسيوس"، أن ويتكوف وعراقجي على اتصال مباشر منذ نهاية الحرب التي استمرت 12 يوماً بين وإيران، بعدما توسطت في وقف إطلاق النار بين الجانبين.وأضاف "أكسيوس"، أن مسؤولين من وقطر يواصلون الوساطة بين والولايات المتحدة.ودعا نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت‌ ، الولايات المتحدة، في وقت سابق، إلى تقديم ضمانات بعدم توجيه أي ضربات جديدة على إيران، إذا كانت ترغب في استئناف المحادثات الدبلوماسية بشأن برنامج النووي.وأشار أبلغت طهران، عبر وسطاء، بأنها تريد العودة إلى طاولة المفاوضات هذا الأسبوع، لكنها لم توضح موقفها بشأن "السؤال المهم جداً" المتعلق بتنفيذ هجمات إضافية على إيران أثناء سير المحادثات، وفق روانجي.وعقدت الولايات المتحدة وإيران، 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، قبل أن تشن إسرائيل ضرباتها التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، واغتالت عدداً من القيادات العسكرية والعلماء النوويين، قبل أن ترد إيران بهجمات صاروخية واسعة.