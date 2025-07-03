روسيا تعترف رسميا بإمارة أفغانستان التي تقودها طالبان

وقال السفير الروسي لدى ، إن قرار الاعتراف بأفغانستان اتخذه الرئيس بناء على اقتراح وزير الخارجية ، وهو ما يظهر رغبة في إقامة الحوار.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تاس" بأن العلم الأفغاني الذي أقرته رُفع فوق السفارة في موسكو لأول مرة منذ تولي الحركة السلطة عام 2021.وفي الأول من يوليو، وصل السفير الأفغاني الجديد لدى جول حسن، إلى موسكو، وفي الثالث من يوليو، تسلّم نائب وزير الخارجية الروسي، ، نسخا من أوراق اعتماده.وفي 17 أبريل، وافقت الروسية على الطلب الإداري للمدعي العام بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة في .كما أشارت ، فإن رفع صفة الإرهاب عن طالبان يفتح الطريق أمام إقامة شراكة كاملة مع كابل، بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والأفغاني.