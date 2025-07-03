إيران تحذر من استمرار "النهج التخريبي" لدول أوروبية

وقالت ، إن "الوزير أكد في اتصال مع نظيره النرويجي التزام بمعاهدة حظر الانتشار واتفاقية الضمانات".ونقل البيان عن عراقجي، "التعاون مع سيديره حصرا الإيراني".وأضاف "نحذر من استمرار النهج التخريبي لبعض وتعقيد الوضع الراهن وزيادة صعوبة المسار الدبلوماسي"، منتقدا "مواقف دول أوروبية ومدير لدعمهم الاعتداءات الصهيونية الأمريكية علينا".