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ترامب يعتزم إقامة بطولة في البيت الأبيض

دوليات

2025-07-04 | 01:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يعتزم إقامة بطولة في البيت الأبيض
226 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه استضافة نزال في إطار بطولة القتال النهائي (UFC) في البيت الأبيض العام المقبل، وذلك احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وكشف الرئيس الأمريكي عن خطته هذه أمام تجمع حاشد في ولاية آيوا وصرح للحشد قائلا: "سنقيم نزالا في بطولة القتال النهائي - تخيلوا - في البيت الأبيض.
لدينا مساحة شاسعة هناك. سيقيمه دانا وايت (الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي)، وسيكون نزالا كاملا على البطولة بحضور ما يصل إلى 25 ألف شخص".
ومن المعروف في عالم فنون القتال المختلطة باسم "القائد المقاتل"، يعتبر ترامب رئيس (UFC) دانا وايت صديقا مقربا، كما يرى أن مشجعي هذه الرياضة جزء من قاعدته السياسية.
وأعلن ترامب ذلك خلال خطاب متشعب تطرق خلاله إلى مواضيع مختلفة في ساحة معرض ولاية آيوا، حيث شهد الحدث تمهيدا لاحتفالات عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
ويُعد ترامب من بين الحضور الدائمين لمباريات (UFC)، حيث حضر مؤخرا إحداها في نيوجيرسي في حزيران الماضي.
إلى ذلك، لم ترد (UFC) وشركتها الأم (TKO Group Holdings) (TKO.N) على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ترامب بهذا الخصوص.
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