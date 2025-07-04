ترامب يعتزم إقامة بطولة في البيت الأبيض

وكشف الرئيس الأمريكي عن خطته هذه أمام تجمع حاشد في ولاية آيوا وصرح للحشد قائلا: "سنقيم نزالا في بطولة القتال النهائي - تخيلوا - في .لدينا مساحة شاسعة هناك. سيقيمه (الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي)، وسيكون نزالا كاملا على البطولة بحضور ما يصل إلى 25 ألف شخص".ومن المعروف في عالم فنون القتال المختلطة باسم "القائد المقاتل"، يعتبر رئيس (UFC) وايت صديقا مقربا، كما يرى أن مشجعي هذه الرياضة جزء من قاعدته السياسية.وأعلن ترامب ذلك خلال متشعب تطرق خلاله إلى مواضيع مختلفة في ساحة معرض ولاية آيوا، حيث شهد الحدث تمهيدا لاحتفالات عيد الاستقلال في .ويُعد ترامب من بين الحضور الدائمين لمباريات (UFC)، حيث حضر مؤخرا إحداها في نيوجيرسي في حزيران الماضي.إلى ذلك، لم ترد (UFC) وشركتها الأم (TKO Group Holdings) (TKO.N) على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ترامب بهذا الخصوص.