باكستان.. مقتل 30 مسلحاً حاولوا العبور من أفغانستان

وينتمي المسلحون إلى حركة " " أو جماعات تابعة ‏لها، على ما قال الجيش في بيان متهما الهند الخصم اللدود لباكستان ‏بدعم المسلّحين.‏وجاء في البيان أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا ‏وسمحت بتجنّب محتملة".‏وأضاف "تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ‏أيضا".وجرت العملية في إقليم شمال وزيرستان الحدودي حيث قتل الأسبوع ‏الماضي 16 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري أعلن فصيل تابع ‏لطالبان الباكستانية مسؤوليته عنه.‏وأشاد الباكستاني بالقوى الأمنية ‏‏"لإحباطها محاولة تسلل".‏