شاهد بالفيديو.. لحظة الانفجار الهائل في روما

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، مقاطع فيديوية للانفجار الهائل الذي حدث في العاصمة الإيطالية .

ووفق وسائل إعلامية ان "انفجارا وقع في محطة وقود أدت الى إصابة 8 ضباط شرطة ورجل إطفاء".

وأضافت ان "الانفجار حدث في مستودع وقود وغاز تسبب في تطاير الزجاج والحديد".