السعودية: نرفض الحل العسكري بشأن برنامج إيران النووي

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي: ان " استخدام القوة لحل الخلافات السياسية مرفوض"، مشيرا الى انه " لا نريد تأجيل الحوار وحل المشكلات لوقت قد يكون أصعب من اليوم".وتابع، ان "الأولوية يجب أن تكون الآن لوقف إطلاق النار في وإنهاء المعاناة الفظيعة في القطاع"، لافتا الى انه " نتشاور مع لتحديد موعد مناسب لإطلاق مؤتمر بشأن إقامة ".وأضاف، انه " نعول على قيادة الرئيس الأمريكي للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مبينا انه " نبحث كيفية الانتقال من وقف لإطلاق النار في قطاع غزة للوصول إلى حل مستدام للصراع".