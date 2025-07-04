الإسرائيلي ألكسندر عيدان لترامب: معاملتي في غزة تغيرت بعد فوزك

ونشر مقطعاً مصوراً خلال استقبال لعيدان، ويظهر شخص في الخلفية وهم يطلب من الجندي الإسرائيلي إخبار الرئيس الأمريكي بما حدث بعد فوزه بالرئاسة على حد قوله.وذكر عيدان، ان آسريه لم يكونوا يخشون الرئيس الأمريكي السابق .الإسرائيلي ألكسندر عيدان لترامب: معاملتي في تغيرت بعد فوزك