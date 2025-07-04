تعثر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

وكان تخلى بالفعل عن آماله في إبرام اتفاق تجاري شامل قبل المهلة التي حددها وتنتهي في التاسع من يوليو/ تموز، لكن بعد المحادثات في لم يتضح ما إذا كان التكتل سيضمن حتى التوصل إلى اتفاق أخف من حيث المبدأ.وأبلغت مبعوثي التكتل بعد ظهر اليوم بأنها تعتقد أن على استعداد "لإيقاف" الرسوم المعمول بها حاليا للشركاء الذين توصلت معهم إلى اتفاق مبدئي، مع إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية لاحقاً.ودون اتفاق مبدئي، سترتفع الرسوم الجمركية الأميركية واسعة النطاق على معظم الواردات من نسبتها الحالية البالغة 10% إلى المعدل الذي حدده ترامب في الثاني من أبريل/ نيسان. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه النسبة 20%.ونقلت المصادر عن المفوضية قولها إن الولايات المتحدة كانت طرحت في مرحلة ما فرض رسوم جمركية 17% على واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية.وقال اثنان من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الذين تحدثوا إلى رويترز إن المفوضية تبذل على ما يبدو جهوداً أكبر نحو الخيار الأول، لتمديد الوضع الراهن، ثم ستسعى إلى مزيد من التفاوض.من جانبه، أشار الأميركي بيسنت أمس الخميس إلى أن المفاوضات من المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "تم إحراز تقدم نحو اتفاق مبدأي خلال أحدث جولة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع".وأضاف "بعد مناقشة الوضع الراهن مع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)، ستعاود المفوضية الآن التواصل مع الولايات المتحدة بشأن المضمون مطلع الأسبوع المقبل".