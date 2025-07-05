ترامب: بوتين يريد الاستمرار في قتل الناس

– دولي

اكد الرئيس الأمريكي ، اليوم السبت، ان الرئيس الروسي يريد الاستمرار في قتل الناس.



وأضاف " يريد المضي قدما والاستمرار في قتل الناس".

ونقلت رويترز عن قوله ان "أوكرانيا ستحتاج إلى صواريخ لدفاعاتها".وأضاف " يريد المضي قدما والاستمرار في قتل الناس".