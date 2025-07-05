بواقع 22.9 مئوية.. كوريا الجنوبية تسجيل أعلى معدل للحرارة في حزيران بتاريخ البلاد

وقالت الوكالة إن "البلاد سجلت متوسط درجة حرارة بلغ 22.9 درجة مئوية في الشهر الماضي، وهو أعلى بمقدار 0.2 درجة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أحر شهر حزيران منذ عام 1973، عندما بدأت البلاد في جمع بيانات الطقس بشكل مكثف".وذكرت الوكالة أن "البلاد شهدت ارتفاعا في متوسط درجات الحرارة خلال الشهر الماضي بسبب أنظمة الضغط العالي التي تشكلت في البلاد، مما أدى إلى هبوب رياح جنوبية غربية دافئة ورطبة".وفي 18 حزيران، شهدت مدينة غانغريونغ الساحلية الشرقية أول ليلة استوائية في البلاد لهذا العام، تلتها 12 منطقة أخرى في جميع أنحاء البلاد في الليلة التالية.وتشير الليلة الاستوائية إلى ظاهرة تظل فيها درجات الحرارة الليلية أعلى من 25 درجة مئوية من الساعة 6:01 مساء حتى الساعة التاسعة صباحا في اليوم التالي.وشهدت البلاد أيضا 187.4 ملم من الأمطار الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط 148.2 ملم من الأمطار في حزيران على مدار 30 عاما.