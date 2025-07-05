الصحة اللبنانية: إصابات من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي في الجنوب

وذكرت في بيان، ان "الغارات اسفرت عن إصابات من عائلة واحدة في قصف الاحتلال منزلاً في بلدة ".وذكرت وسائل إعلام لبنانية عن غارة جديدة من مسيّرة إسرائيلية على سيارة في منطقة صف الهوا في مدينة الان".