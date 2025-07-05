الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون ساحقًا إذا وقع عدوان جديد

وذكر الحرس في بيان، انه "في حال وقوع عدوان جديد سيكون رد ساحقاً دون التقيد بأي خطوط حمراء".وحذرت الحكومية الإيرانية في وقت سابق من اقدام على خرق الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي .