غارة إسرائيلية للمرة الثانية اليوم على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

وأوضحت "الجزيرة" في خبر عاجل "غارة إسرائيلية بمسيرة للمرة الثانية اليوم على مدينة جنوبي ".وأعلنت في وقت سابق عن إصابة عدة اشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة شقرا في قضاء بنت .