قرار "إسرائيلي" بإرسال وفد مفاوض إلى قطر

ونقل موقع "واينت" عن مصدر "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله: "تم اتخاذ قرار بإرسال وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية لإجراء مفاوضات وساطة".وكانت حركة "حماس" قد أكدت سابقا أنها أعطت ردا إيجابيا على عرض لوقف إطلاق النار في قطاع وهي مستعدة للدخول في مفاوضات.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري بدر بأن القاهرة تعمل مع وساطات أخرى على تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.