مسؤول إيراني يوجه اتهاما لمدير وكالة الطاقة الذرية

وقال رسولي في مقابلة بثتها : "لن نسمح لمدير بأن تطأ قدماه أبدا".

وأضاف: " خان أمانته ومسؤوليته وقدم معلومات إلى الكيان الصهيوني ولا سيما أسماء علمائنا النوويين".



كما اتهم رسولي "مفتشي الوكالة الدولية بالتجسس على المنشآت النووية الإيرانية والمساهمة في قتل العلماء الإيرانيين".



وحول ملف المفاوضات، أوضح رسولي أن "باب المفاوضات لا يزال مفتوحا"، مضيفا: "ولكن لا بد من تحديد مصير هذه الحرب المفروضة ونحدد المسؤوليات".



وحذر المسؤول الإيراني من مخاطبة بلغة التهديد قائلا: "يجب ألا يتحدثوا معنا بلغة التهديد والوعيد، فلدينا من الأسلحة ما يفاجئ المعتدين إذا ارتكبوا أي حماقة"، مضيفا أن "إيران في أفضل حالاتها وعلى أتم الاستعداد لتلقين العدو درسا قاسيا في اللحظات الأولى لأي عدوان".



وكان الرئيس الإيراني قد صادق على قانون يعلق التعاون مع الذرية، ويمنع دخول مفتشي الوكالة إلى حين ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين واستيفاءِ إيران حقوقها في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.