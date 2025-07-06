مقاتلة "إف – 16" تخرج عن مسارها وتقترب من نادي ترامب للغولف

وأوضحت الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد) أن "الواقعة، الذي حدثت نحو الساعة 2:39 مساءً (18:39 بتوقيت غرينتش)، كانت خامس توغل غير مصرَّح به في المجال الجوي المحظور ".وأكد متحدث أن "المقاتلة كانت من طراز إف - 16"، وفق ما أفادت .وأضافت القيادة، في بيان لها، أن "طائرةً تابعة لها أجرت مناورة تُعرَف باسم الاقتراب التحذيري؛ لجذب انتباه المدني، وتمت مرافقة الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة".ولم يصدر أي تعليق حتى الآن على الواقعة. وكانت القيادة أبلغت عن كثير من الوقائع المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية، وحثت طياري الطيران العام على التحقق من جميع الإخطارات قبل الإقلاع في تلك المنطقة.