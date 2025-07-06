ارتفاع الأمواج يوقف البحث عن مفقودين في غرق حفار بالبحر الأحمر

وكان مصدر بفريق البحث عن المفقودين من طاقم الحفار الغارق، قد أكد أمس عدم العثور على ضحايا داخل "الكونتر"، وسيجري اليوم البحث في غرف الإعاشة والحمامات، متوقعا أن يكون اليوم الأحد آخر أيام عملية البحث عن المفقودين ثم تتوقف العمليات بشكل كامل.وفي هذا السياق، أعلنت شركة أديس "ADES"، المالكة للحفار الغارق، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين في الحادث بقيمة 5 ملايين جنيه لورثة كل متوفي أو أسرة كل مفقود.وأضافت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على ، استمرار صرف الراتب الشهري لكل متوفى إلى ورثته حتى بلوغ المتوفي سن 60 عامًا (التقاعد)، مع صرف مبلغ دعم فوري لأسرة كل متوفى وأسرة كل مفقود.كما أشارت إلى صرف راتب يعادل 6 أشهر لجميع الناجين من أفراد البارج المنكوب بجبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر.وشهدت محافظة البحر الأحمر في ، حادثا مأساويا مساء الثلاثاء الماضي، بغرق حفار بترول كانت تجره 3 قاطرات للانتقال إلى العمل في منطقة أخرى، وتلقى مركز سيطرة للطوارئ والسلامة العامة، بلاغا بالواقعة وأصدرت تعليماتها بسرعة تحرك قطعة بحرية من إحدى القواعد في البحر الأحمر، ما ساهم في إنقاذ معظم العاملين.كان على متن الحفار "أد 12" 30 شخصا من طاقم التشغيل والفنيين، تم إنقاذ 23 شخصا منهم ووفاة 4، فيما يزال 3 أشخاص مفقودين في البحر.