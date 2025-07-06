أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.. سفينة تتعرض لهجوم قبالة الحديدة اليمنية

وأوضحت الهيئة أن العملية التي لا تزال مستمرة استخدم فيها أسلحة خفيفة وقذائف، على بعد 51 ميلا بحريا جنوب غربي باليمن، لافتة إلى أن فريقا أمنيا مسلحا رد على إطلاق النار.وحتى الآن لم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم.