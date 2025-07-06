غاز الميثان يتسبب بمصرع واصابة 19 جنديا تركيا في العراق

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "5 جنود أتراك لقوا مصرعهم نتيجة تعرضهم لتسمم بغاز الميثان في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي ".وتابعت ان "الحادث وقع أثناء تنفيذ عمليات بحث وتفتيش في أحد الكهوف في إطار مواصلة الجهود للعثور على جثمان الملازم الأول "نوري مليح بوزقورت"، الذي استُشهد بتاريخ 28 أيار 2022 خلال اشتباك مع إرهابيين، ولم يتم التمكن من الوصول إلى جثمانه بسبب كثافة النيران آنذاك".وأفادت في بيان رسمي أن "منطقة الاشتباك قد تم تأمينها بالكامل، وتم قتل عناصر الـPKK، إلا أن عمليات البحث الدقيقة التي تنفذها فرق خاصة لم تُسفر حتى الآن عن العثور على الجثمان.وخلال مواصلة عمليات البحث بتاريخ 6 تموز 2025، وفي كهف يقع على قمة جبلية بارتفاع 852 متراً، كانت تستخدم سابقاً كمستشفى من قِبل الـPKK وتم تطهيرها لاحقاً، تعرض 19 جندياً تركياً لاستنشاق غاز الميثان أثناء مهمة التمشيط، وتم نقلهم فوراً إلى المستشفى، إلا أن 5 منهم لقوا مصرعهم رغم جميع محاولات إنقاذهم.وتواصل فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والقوات المسلحة التركية عملها في المنطقة بتجهيزات كاملة وبشكل .