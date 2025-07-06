ترامب يعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كير

ونشر الإعلان عبر منصته Truth Social، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سيسمح بالتخصيص الفوري للموارد اللازمة لفرق الطوارئ، بهدف تسريع الاستجابة وتقديم المساعدة للمناطق المتضررة".وبحسب آخر المعلومات أسفرت الفيضانات عن وفاة ما لا يقل عن 59 شخصا في وسط ، فيما تمكنت السلطات من إجلاء أكثر من 850 شخصا من المناطق الخطرة، وفقا لما أعلنه حاكم الولاية .وأكد ترامب أن "السلطات الفيدرالية تقدم الدعم الكامل لجهود ولاية تكساس في احتواء آثار الكارثة"، في حين وصلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية نوم إلى الولاية لتفقد الأوضاع ومتابعة عمليات الإغاثة عن قرب.