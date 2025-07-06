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تعليق جديد يخص "اتفاق غزة".. ما علاقة لقاء ترامب ونتنياهو
دوليات
2025-07-06 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
128 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
"الإسرائيلي"
بنيامين نتنياهو
، اليوم الأحد، أن اللقاء مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد سيهم في التوصل إلى اتفاق بشأن
غزة
.
وأوضح نتنياهو قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية
واشنطن
للقاء
ترامب
"أعتقد أن النقاش مع الرئيس ترامب سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج".
وشدد نتنياهو على "تمسك حكومته بأهدافها فيما يتعلق بعودة الرهائن والقضاء على تهديد حماس"، مشيرا إلى أن "الوفد الإسرائيلي المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل تعليمات واضحة لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها
إسرائيل
"، ولفت إلى أن "حكومته أرسلت الوفد لتحقيق هذه الأهداف".
وشدد نتنياهو على تصميم "حكومته على ضمان عودة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وإزالة تهديد حماس من قطاع
غزة
"، قائلا: "مصممون على إعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ولن يكون لحماس مكان في غزة مستقبلا".
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بترامب غدا الاثنين في واشنطن.
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