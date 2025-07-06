ارتفاع وفيات الفيضانات في ولاية تكساس

ارتفعت وفيات الفيضانات في ولاية في .

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤولين قولهم، "ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في ولاية إلى 70".

وكانت آخر حصيلة أشارت الى وفاة ما لا يقل عن 59 شخصا في وسط تكساس، فيما تمكنت السلطات من إجلاء أكثر من 850 شخصا من المناطق الخطرة، وفقا لما أعلنه حاكم الولاية .

وأعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في مقاطعة كير بولاية تكساس والتي تعد من أكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات العنيفة التي نجمت عن أمطار غزيرة وفيضان نهر .