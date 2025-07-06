تعليق أمريكي جديد يخص "المفاوضات التجارية": قد تستمر

وقال هاسيت في تصريح نقلته قناة " "، اليوم الأحد، إن " مستعدة دائما للحديث مع الجميع وعن كل شيء يحدث في العالم. وهناك الموعد الأقصى وبعض الأمور باتت قريبة، ولذلك قد يتم تمديد المفاوضات حولها لما بعد الموعد الأقصى أو ربما لا".وأضاف أن "القرار بها الشأن يعود للرئيس (دونالد ترامب)".وجاء ذلك تعليقا على إمكانية تمديد المفاوضات حول الصفقات التجارية مع مختلف الدول، والتي أعلن الرئيس الأمريكي أنه يسعى لعقدها في موعد لا يتخطى الـ 9 من يوليو الجاري.وتحدث حول أنه لا ينظر في إمكانية تمديد المفاوضات وتأجيل دخول الرسوم التجارية حيز التنفيذ.وأعلن ترامب في 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم التجارية على معظم دول العالم. وفي وقت لاحق تم تعليق تفعيل الرسوم على خلفية دخول في مفاوضات مع العديد من الدول بشأن اتفاقيات تجارية لتفادي فرض الرسوم.