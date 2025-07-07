إصابة 10 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على برج قضاء صور أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح".ووفق المركز، "أدت غارة العدو على بلدة الزرارية قضاء إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة".وطبقا للوكالة الوطنية للإعلام فقد "توغلت قوة اسرائيلية بعد الليل، من منطقة خلة وردة الحدودية، وصولا إلى محيط بلدية عيتا الشعب وتمركزت في المنطقة".وتشن غارات في وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب .