خروج قطار عن القضبان بعد عطل مفاجئ قرب القاهرة (صور)

وأوضحت الهيئة أن الحادث تسبب في توقف حركة القطارات في الاتجاهين بشكل مؤقت، فيما انتقلت فرق الطوارئ والأوناش إلى موقع العطل لرفع العربة المتضررة وإخلاء الخط، تمهيدًا لعودة الحركة إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.وأعربت الهيئة عن اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات الناتجة عن هذا العطل الطارئ، مشددةً على أنها تتخذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابه الدقيقة، ومنع تكراره مستقبلًا، بما يضمن سلامة وأمان حركة القطارات والركاب.يُذكر أن قطارات VIP تُعد من الخدمات المميزة التي توفرها الهيئة، وتستقبل عددًا كبيرًا من الركاب يوميًا على خط القاهرة - ، مما يجعل أي تعطيل في حركتها ذا تأثير ملحوظ على حركة النقل بالسكك الحديدية.