حادثة التسمم في العراق.. حصيلة قتلى الجيش التركي تواصل الارتفاع

وبحسب معلومات رسمية، نشرتها وسائل إعلام تركية، فإن "عدد القتلى ارتفع إلى 12 جندياً؛ إثر تعرضهم لتسرب غاز الميثان أثناء تنفيذ عمليات تفتيش داخل أحد الكهوف، ضمن منطقة عملية “المخلب – القفل” شمالي ".وأضافت، أن "القوات التركية كانت تواصل البحث عن جثمان الملازم أول نوري مليح بوزكورت، الذي قتل خلال اشتباكات في 28 مايو/ ايار 2022، حيث يقع الكهف على تلة بارتفاع 852 مترًا ضمن نطاق العملية".وأوضحت، أنه "رغم سيطرة القوات على المنطقة وتحييد الإرهابيين، تعرض 19 جنديًا لاستنشاق غاز الميثان خلال التفتيش، مما أسفر في البداية عن استشهاد 5 منهم وإصابة 14 نقلوا على إثرها للمستشفى".لاحقًا، أعلنت ، مقتل 3 جنود إضافيين، ثم ارتفع العدد إلى 12 بعد وفاة 4 آخرين جراء مضاعفات تعرضهم للغاز السام.ولسنوات طويلة نفذ الجيش التركي عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب في جبال بشمال العراق.وكان الحزب أعلن في 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه رسميا والتخلي عن العمل المسلح، وذلك بعد أن خاض تمردا لأربعة عقود أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.والأسبوع الماضي، توقع الحاكم في أن يبدأ الكردستاني تسليم أسلحته في غضون أيام.ويفترض أن تنطلق عمليات تسليم الأسلحة في بإقليم .وفي المقابل، يطالب حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بتحسين ظروف اعتقال زعيمه ومنحه حرية أكبر للتواصل مع قواعد الحزب.