بزشكيان يكشف عن محاولة إسرائيلية لاغتياله

وأكد رئيس أن لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب .وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي : "كما قلت مراراً: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد شيطانية دبرها الإسرائيلي والنظام الإسرائيلي".وأضاف بزشكيان: "صورة "إيران المسلحة" فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران طالما دافعت عن السلام".وقال: "أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة ".وتابع في سياق العلاقات مع : "إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية".واستدرك بالقول: "إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة".