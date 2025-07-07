وفاة موظفة أميركية بعد جلوس مديرتها عليها ومنعها من التنفس

وفقا للشهود وشقيقها شون ماكلوهلين، بدأت الحادثة حين رمت المديرة زجاجة تجاه ، ثم قامت بـ"الإمساك بها، والجلوس على صدرها، ومنعها من التنفس". وخلال ذلك، تعرّض زملاء آخرون حاولوا التدخل للوقوف على ساقيها، للاعتداء من قبل المديرة أيضًا.وعثرت الشرطة على جيسيكا فاقدة للوعي وغير قادرة على التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى بريسبيتيريان، وهناك أعلنت عبر الأطباء إصابتها بموت دماغي نتيجة انقطاع الأكسجين. وفي 2 يوليو، اتخذت العائلة قرار فصل أجهزة الإنعاش عنها بعد أن فُقد الأمل بتعافيها.وتشير معلومات إضافية إلى أن المديرة، واسمها بارا، هربت من مكان الحادث عبر دراجة هوائية بعد محاولتها حذف تسجيلات المراقبة من مخزن المتجر، حسبما أكدت العائلة عبر صفحتها على "GoFundMe". ولم تُصدر الشرطة بياناً عن اعتقالها حتى الآن.من جهتها، شركة 7‑Eleven طردت المديرة فوراً من منصبها، وأعلنت أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات للتحقيق في الواقعة، حسبما صرحت لهوية إعلامية أميركية. كما أعربت العائلة عن أملها في تحقيق العدالة، فيما أُطلقت مبادرة عبر منصة "GoFundMe" لتغطية تكاليف الجنازة، مع رغبة بحماية اسم ابنتهم وحفظ حقّها.وسائل إعلام أميركية، من بينها "Los Angeles Times" و"KTLA" وفرت التفاصيل حول الحادث والأضرار التي لحقت بجيسيكا، حيث وصفت الحادثة بأنها "لا تغتفر"، مطالبةً بإسراع السلطات في القبض على المديرة وتقديمها للعدالة.