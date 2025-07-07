انتحار وزير روسي بعد إقالته بمرسوم من بوتين

وقالت : "تعمل أجهزة التحقيق في على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى أنها ناجمة عن الانتحار".وكشفت مصادر لموقع " "، بأن ستاروفويت كان سيتم اعتقاله مساء اليوم بتهم فساد واختلاس.وتم العثور على جثة ستاروفويت مصابة بطلق ناري في سيارته الشخصية في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة ، والعثور في مكان الحادث على مسدس شخصي تسلّمه من في 2023 تكريما لجهوده أمام الدولة.وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس قرارا بإعفاء من منصبه الذي شغله منذ أيار الماضي.وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين نائبه نيكيتين قائما بأعمال وزير النقل.