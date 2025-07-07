– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجار خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري.

وقالت وسائل إعلامية ان "دوي انفجار سمع خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري وسط العاصمة دمشق.

وأضافت انه "لم تعرف حتى الان طبيعة الانفجار".

