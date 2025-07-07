بزشكيان ينفي سعي إيران لاغتيال ترامب

الترويج لها لإقناع شعبكم [الأمريكي] أو رئيسكم بها، لكن هذا غير صحيح".وأضاف الرئيس الإيراني أن مثل هذه الادعاءات تمثل محاولة من قبل الإسرائيلي "لجر إلى حروب أبدية، بغرض زعزعة الاستقرار وإثارة في المنطقة [الشرق الأوسط]".يذكر أنه تم تنفيذ محاولتي اغتيال ضد في يوليو وسبتمبر 2024. وفي أعقاب ذلك، اتهم السياسي الأمريكي بتهديد حياته. بينما أفاد مقر حملة ترامب الانتخابية بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نبهته لـ"تهديدات حقيقية ومحددة قادمة من إيران"، تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة.وكان نتنياهو قد زعم في يونيو خلال مقابلة مع قناة " نيوز" أن تعتبر الرئيس ترامب عدوا رئيسيا لها، وأنها خططت لاغتياله بسبب معارضته لامتلاكها برنامجا نوويا.