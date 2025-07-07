ترامب يعلن فرض رسوماً 25% على اليابان وكوريا الجنوبية

في رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة وكوريا الجنوبية، قال إن التعريفات ستطبق اعتبارا من الأول من أغسطس/ اب لأن علاقاتهما التجارية مع ، كانت "للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".وأشعل الرئيس الأميركي منذ توليه منصبه حربا تجارية عالمية أحدثت اضطرابات في الأسواق المالية ودفعت صناع القرار إلى الإسراع لحماية اقتصاداتهم بإجراءات منها إبرام اتفاقيات مع ودول أخرى.