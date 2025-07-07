قتيل و4 جرحى بانفجار قنبلة في روسيا

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم حوالي الساعة 18:00 (توقيت موسكو) وقع انفجار في شارع سوبورنايا (داخل مبنى لونج بار). أصيب خمسة أشخاص: قتل واحد وأدخل أربعة إلى المستشفى بحالة متوسطة. ولم يحدث حريق".وتشير البيانات الأولية إلى أن سبب الانفجار كان التعامل غير الحذر مع قنبلة يدوية، حيث اعتقد الجاني خطأ أنها نموذج تدريبي.ووفقا لمصادر في خدمات الطوارئ بالمدينة، وقع الحادث في مبنى مكون من طابقين مقابل المركز التجاري "مالينا".ونشرت بالمنطقة على قناتها في "تلغرام": "وفقا للبيانات الأولية، حدث الانفجار نتيجة تعامل شخص بشكل غير حذر مع قنبلة يدوية حقيقية اعتقد أنها نموذج تدريب. وتعمل فرق الطوارئ في موقع الحادث. ويجري التحقق من جميع ظروف الواقعة".