إسرائيل تعلن اغتيال قائد في قوة الرضوان جنوب لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: انه "هاجم جيش الدفاع يوم أمس في منطقة دير كيفا في وتمكن من اغتيال حيدر قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".وتواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار مع من خلال استهداف القادة وقصف المجمعات السكنية تحت ذريعة التهديد الأمني للكيان الصهيوني.