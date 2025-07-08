طهران تحسم الجدل بشأن قيام إسرائيل باستخدام اليورانيوم في هجماتها

وقال للسلامة النووية في بيان: "في الأيام الأخيرة، انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستخدام العدو المعتدي لليورانيوم المنضب في هجمات وحشية على وطننا الحبيب، ونود إعلام الشعب الإيراني بأنه لم ترصد أي آثار لاستخدام اليورانيوم المنضب في التحقيقات التي أجريت حتى الآن".وتابع البيان "بناء على المعلومات المتاحة، تستخدم هذه المادة في الرصاصات المعروفة بأنها خارقة للدروع في الدبابات أو الطائرات لزيادة قوة الرؤوس الحربية".وأضاف "تجدر الإشارة إلى أن المواد المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير موثقة، وتنشر لأغراض محددة، ومن البديهي أن المركز سيقدم المعلومات اللازمة بشكل عاجل في الحالات المتعلقة بالحماية من الإشعاع".وشنت في 13 يونيو 2025 هجوما ضد دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.ودخلت على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة "العديد" الأمريكية في ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن ، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.