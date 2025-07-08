إيران ترد على ترامب: لم نطلب استئناف المحادثات النووية

وكان ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".واكد الرئيس الأميركي في تصريحات صحفية نيته عقد اجتماعات مشتركة مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدا لمحادثات مع ، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث".