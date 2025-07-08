اليك ابرز شخصيات ورموز نظام الأسد المعتقلين في سوريا

ومن أبزر المقبوض عليهم منذ وصول الجديدة إلى السلطة يوم 8 2024، وفق السورية:-وسيم الأسد: ابن عم الرئيس السابق بشارالأسد، ويعتبر من أبرز تجار والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق وتم استدراجه من .-محمد الشعار: السابق وقد سلّم نفسه لإدارة الأمن العام في ، بعد ملاحقات ومداهمات مواقع اختبأ بها.-العميد عاطف نجيب: شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، وتم القبض عليه في محافظة اللاذقية وتم تحويله إلى الجهات المعنية لمحاكمته ومحاسبته.-منذر أحمد جزائري: ويعتبر أحد المتورطين بـ"مجزرة حي التضامن"، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة أصولا.-اللواء موفق نظير حيدر: الثالثة والمسؤول عن حاجز القطيفة الذي عرف بـ"حاجز ".-اللواء الطيّار ميزر صوان: ويلقب بـ"عدو الغوطتين"، واسمه مدرَج على قوائم العقوبات الدولية، منها قائمة وبريطانيا.-العقيد زياد كوكش: متهم بالتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين. تنقّل وتسلّم قيادة حواجز هامة على مداخل محافظة حماة، إلى أن أُحيل إلى التقاعد عام 2016.-العقيد الركن ثائر حسين: أحد معاوني مدير سجن صيدنايا.-العميد رامي منير : شغل منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهو متهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.-العقيد عمار محمد عمار: أحد العاملين في ما يسمى "جهاز أمن الدولة" وقد عمل في فرع " " ثم تسلم رئاسة "قسم 40"-العميد رياض حمدو الشحادة: شغل مناصب عديدة في الأمن السياسي وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بالعاصمة دمشق.-فادي العفيس: أحد قادة ميليشيا "لواء " في ، ومتهم بالتورط في جرائم حرب.-حسن الملحم: أحد سجاني "فرع فلسطين" 235 سيئ الصيت.-بشار محفوض: شغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في "الفرقة 25" التابعة للواء سهيل الحسن زمن النظام البائد وهو متهم بالتورط بجرائم حرب وتشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق؟-خالد عثمان: مرافق بشار محفوض، قائد مجموعات الاقتحام في "الفرقة 25" التابعة للواء سهيل الحسن ومتهم بالتورط بجرائم حرب والانضمام إلى خلية الخطف التي شكّلها محفوض بعد سقوط النظام البائد.-العميد سالم داغستاني: الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب، وشغل سابقاً عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس في منطقة الغوطة الشرقية، حيث كان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات.-العميد سلطان التيناوي: أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، ومتهم بالتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، من بينها مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.-اللواء عساف عيسى النيساني: متهم بالتورط بجرائم حرب.-العقيد سالم إسكندر طراف: شغل عدة مناصب قيادة أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري بمدينة حلب، وقبل ذلك تولّيه قيادة الحرس الجمهوري في دير وقد ارتبط اسمه بعدد من الانتهاكات والجرائم، إلى جانب اللواء عصام زهر الدين.-آصف رفعت سالم، أحدَ قياديي "لواء درع الوطن" التابع لرامي مخلوف، ومتورط في جرائم حرب في منطقتَي الزبداني ومضايا.-مروان ياسين أحمد، الملقب بـ" "، والمتورط في جرائم حرب.-العميد دعاس حسن علي: رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام، ومتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية.