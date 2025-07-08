انفجار ضخم.. طائرة مسيرة تستهدف سيارة شمالي إدلب

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أفادت وسائل إعلام ، اليوم الثلاثاء، بتعرض سيارة لغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شمالي إدلب.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن "طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت سيارة شمالي إدلب".

وأشارت إلى أن "دوي انفجار ضخم سُمع في ريف إدلب الشمالي".



