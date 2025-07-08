اللاذقية تحترق لليوم السادس.. سوريا تطلب المساعدة

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إنه تم التواصل مع ، وطلب مساندته في إخماد حرائق ريف المتواصلة لليوم السادس، موضحاً أن طائرات إطفاء من قبرص ستتدخل اليوم للمساهمة في إطفاء النيران.وأشار إلى إن الرياح القوية تسببت الليلة الماضية بتوسع الحرائق إلى قرية الغسانية “فلك” بريف اللاذقية الشمالي، مبينا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء النساء والأطفال، وأخمدت النار بمشاركة شباب القرية الذين كانوا عوناً للفرق المختصة، وعملوا معهم يداً بيد.وبين أن فرقاً تركية وأردنية تشارك في عمليات إخماد الحرائق إلى جانب الطيران التركي والأردني واللبناني والطيران السوري، حيث شاركت أمس 16 طيارة في عمليات الإطفاء، والعدد قد يصل اليوم إلى 20 طائرة.وتستمر الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي منذ الثالث من الشهر الجاري، ووصلت اليوم إلى حسن في ناحية كسب، بينما تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليها، ومنع توسعها بشكل أكبر.