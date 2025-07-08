بريطانيا تتوعد إسرائيل بإجراءات إضافية إذا استمرت الإبادة في غزة

وقال لامي، انه "إذا استمر الوضع الذي لا يطاق في سنتخذ إجراءات إضافية ضد ".وأضاف، أنه "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأسابيع المقبلة".وحول قال: "يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض العقوبات على إيران وهو ما قد يزيد معاناة النظام الإيراني ما لم يتخذ موقفا جديا بشأن التراجع عن البرنامج النووي".